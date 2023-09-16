📺Kardeşlerim 96. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 16 Eylül Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 96. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 96. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM KONUSU

"Her şey üst üste geldi de, bir sen gelmedin…"

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar. Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla'nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk'i şüpheye düşürür. Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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