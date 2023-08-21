Haberler Dizi Haberleri 📺 Veda Mektubu 24. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Veda Mektubu 24. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 24. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 24. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 24. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:52
📺 Veda Mektubu 24. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 21 Ağustos Pazartesi günü yeni ve 24. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 24. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 24. BÖLÜM KONUSU

Aslı, Mehmet ve Hatice üçgeninde gerilim her geçen dakikada daha da artar. Selçuk yaptığı her şeyden pişman olup ailesinin yanında olmayı seçer. Ama bu karar Nevzat ve ailesini etkiler. Firdevs ve Nevzat artık ciddi kararların eşiğindedir… Beste ve Mahmut, evlat edinmek için önemli bir adım atarlar. Ancak her şey yolunda gidiyor diye düşündükleri anda mutluluklarına beklenmedik bir gölge düşer. Kendisini Mehmet ile evli sanan Hatice intikam için harekete geçer. Karlılar için korku dolu bir süreç başlar. Nefesler tutulur, her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Birlikte oldukları an son anları mı olacaktır?

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