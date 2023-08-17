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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 02:30
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 17 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanan 9. bölüm için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize ve Serkan'ın arasındaki buzlar nispeten erimeye başlamıştır. Serkan, Alize'den uzak kalamayacağını anlamıştır. Serkan, bunu Alize'ye olmasa bile babasına itiraf eder; Alize'den vazgeçemeyecektir. Bu yüzden ona oynadığı oyunu söyleyemeyecektir. Fakat bu sefer Serkan, Alize'den başka bir şey saklamak zorundadır.

Alp ondan ders çalıştırmasını istemiş ve kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirmiştir. Alize, Serkan'ın zamansız ve gizli gizli nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Tam da ona misilleme yapmayı, onu kıskançlıktan delirtmeyi düşünürken aradığı fırsat, ayağına kadar gelir. Bir fotoğraf çekimi için teklif almıştır.

Alize, Serkan'ın inadından teklifi kabul ettiğinde Serkan gerçekten kıskançlıktan krize girer ve organizasyonu dağıtır. Alize, sonunda Serkan'ın "umurunda" olduğunu anlamıştır. İnatçı çiftimiz, birbirlerine aşklarını itiraf etmese de, bunu belli etmediklerini zannetseler de yaptıkları her şey bunu ispatlar niteliktedir. Tam da buna inanmaya başladıkları, itirafa yaklaştıkları anda Bahar'dan gelen son hamle, her şeyi alt üst etmeye yetecek midir?

Kendi Düşen Ağlamaz 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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