Haberler Dizi Haberleri 📺 Veda Mektubu 23. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Veda Mektubu 23. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 23. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 23. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 01:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 01:50
📺 Veda Mektubu 23. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 7 Ağustos Pazartesi günü yeni ve 23. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 23. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 23. BÖLÜM KONUSU

Seher'in yokluğundan sonra evde sular durulmaz. Alanur ve Ziya'nın vedasının ardından, düğün bir anda kara bulutların altında kalır. Mina hastaneye yetiştirilirken ilk müdahale Beste'den gelir. Mehmet ve Aslı, Mina'yı kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu sırada Karlıların evinde Nevzat ve ailesini büyük bir haber bekler. Bu haber karşısında Hatice, artık gözü kimseyi görmez. Aslı, her şeyi yoluna koymak için çabalarken hiç beklemediği kadar güzel bir haber alır. Mehmet ve Selçuk arasındaki gerilim günden güne artar. Nevzat, Selçuk'un kanına girip Mehmet'i bitirecek bir plan hazırlarken, Hatice ise daha büyük düşünür. Artık kimse için geri adım atacak yer kalmamıştır. Bundan sonra Karlı'ların hiçbiri eskisi gibi olamayacaktır.

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