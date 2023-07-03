Haberler Dizi Haberleri ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 3 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşacak. İşte Üvey Anne 2. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 2. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM KONUSU

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.

Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur.

Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeniden aşık oldu! Aralarındaki yaş farkı duyanları şoke etti!
Annesini öldürdü sevgilisinin evinin önünde yakalandı! Şok detay ortaya çıktı
Beşiktaş'a Saiss piyangosu! Detaylar belli oldu
Gustavo Henrique için karar çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VERMEM SENİ ELLERE YENİ BÖLÜM İZLE
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM İZLE
Noterde tapu devri nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ağrı lise taban puanları 2023 MEB LGS
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta flaş Halil Dervişoğlu gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Halil Dervişoğlu gelişmesi! 14:18
Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! 14:09
Arda Güler yine gündem oldu! Genç yıldıza övgüler Arda Güler yine gündem oldu! Genç yıldıza övgüler 13:09
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 ayrılık birden F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 ayrılık birden 12:39
İdmana katılmadı! Genç futbolcuya noter tespiti! İdmana katılmadı! Genç futbolcuya noter tespiti! 12:36
Chelsea yeni menajerini açıkladı! Chelsea yeni menajerini açıkladı! 12:30
Daha Eski
Sivasspor'da Servet Çetin'le imzaladı! Sivasspor'da Servet Çetin'le imzaladı! 12:22
G.Saray iki yeni anlaşmayı KAP'a bildirdi! G.Saray iki yeni anlaşmayı KAP'a bildirdi! 10:17
Fırtına'ya Sloven stoper! Takımdan ayrılmak istiyor Fırtına'ya Sloven stoper! Takımdan ayrılmak istiyor 10:09
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:25
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:06
Djiku’ya teklif gitti Djiku’ya teklif gitti 00:55