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Ben Bu Cihana Sığmazam 34. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 34. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 34. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 6 Haziran Salı günü yayınlanan 34. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 34. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 02:00
Ben Bu Cihana Sığmazam 34. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 6 Haziran Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 34. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 34. BÖLÜM KONUSU

Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlar. Dumrul, Leyla'nın kızına olan zaafını kullanarak Leyla'dan istediğini alır.

Firuze, Dumrul'un geri döndüğünü öğrenir ve Dumrul'un isteği üzerine Cezayir'den gizli buluşurlar. Dumrul, Firuze'ye hayatlarından Leyla'yı da çıkarmak üzerine yeni bir yaşam planı sunar.

Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düşer. Cezayir, Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyler. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı başkadır.

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Leyla'yı Dumrul'un oyunlarından kurtarmak için Cezayir ve Dumrul buluşur. Dumrul, elinde fırsat varken Cezayir'i öldürmez. Cezayir, bu durumu sorguladığında Dumrul'un yanıtı Cezayir'i oldukça şaşırtır.

Dumrul'un Leyla'dan istediği nedir? Firuze, Dumrul'un tarafına geçecek mi? Paralarının peşine düşen Tatavlalı'nın karşılaştığı sürpriz nedir? Cezayir, Dumrul'dan ne öğrenecek?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 34. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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