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Alparslan Büyük Selçuklu 58. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 58. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 58. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 58. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 58. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
Alparslan Büyük Selçuklu 58. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 5 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 58. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan, Kavurd'un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd'u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan'ın beylerinin kellesini keserek Alparslan'a baş kaldırdığını bildirmişti.

Alparslan, Kavurd'un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan'dan tahtı alma derdindedir. Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan'a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye'yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak?

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Seferiye'nin kurtarılması ve Hüsameddin'in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Diyojen, İmparator Dukas'ın emriyle Ani'ye gelmiş ve Leon'u Selçukluların elinden kurtarmıştı. Ani'de artık güç dengeleri değişti.

Leon, Diyojen'in tahakkümüne boyun eğecek mi? Diyojen, Alparslan ile mücadelsinde Leon'u kullanacak mı? Alparslan, Diyojen'in yenıden Ani'ye döndüğünü öğrenince ne yapacak?

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