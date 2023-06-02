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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Barbaros Hayreddin dizisi, 19. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 19. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:30
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 2 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve leventleri kütüphanede Marcus tarafından yakalanır. İdam edilmekle karşı karşıya kalırlar. Salih'in kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş olan Şarlken, İsabella'yı da bundan haberdar olduğu için cezalandıracaktır. Bununla beraber İstanbul'daki Amiral Dorya'ya Vatikan'daki Salih'i bulup, infaz etmesi için haber gönderir. Pargalı İbrahim Paşa, suikast tertibiyle alakalı Barbaros Hayreddin'in aleyhine Luna'yla planın devamını oynamaya devam eder. Pargalı İbrahim Paşa, Barbaros Hayreddin'in Vatikan'daki kalede tutulan Cem Sultan'ın torununun yanına gittiğini Kanuni Sultan Süleyman'a söyler. Barbaros'un niyetinin şehzadeyle beraber Payitahta dönüp ikilik çıkarmak olduğunu ifade eder. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros'la beraber bütün leventlerinin tutuklanması için Kemankeş Paşa'ya emir verir. Vatikan'daki Barbaros ve leventleri ise Marcus tarafından tuzağa çekilmiş, soluğu zindanda almışlardır. Ada haritasını bulmak için gittiği Vatikan'da haritayı bulan Barbaros Hayreddin ve leventleri, Pargalı İbrahim Paşa'nın tertibiyle ihanetle suçlanır, İstanbul'da kadının huzuruna çıkartılması için hazırlıklar yapılır. Barbaros Hayreddin'in masum olduğunu ispatlamak için Şahsuvar'ın şahitliği gereklidir ancak kayıptır. Şahsuvar Ayas Paşa konağından kaçmıştır… İbrahim Paşa'ya suikast tertibiyle suçlanan Barbaros Hayreddin, Kandiyeli, Seydi Ali Reis, Turgut Reis, Yareli ve Deli Cafer hakkında yargılanmaya başlanır. Kandiyeli, cezası idam olan bu suçlamadan aklanarak çıkmaları için Şahsuvar ve Luna'nın şahitlik etmeleri adına ikiliyi aramaya başlar. Barbaros Hayreddin ise şehzadeyle beraber İstanbul'a gelmekte ve Pargalı İbrahim Paşa'nın başka bir tertibi de onları beklemektedir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 19. BÖLÜM İZLE

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