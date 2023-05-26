Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 34. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

📺Yalı Çapkını 34. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 34. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 34. bölümü 26 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 34. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:30
📺Yalı Çapkını 34. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 34. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 34. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bugün Survivor var mı?
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Cuma hutbesi 19 Mayıs Diyanet
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 10:35
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:36
Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! 09:05
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:00
Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! 08:39