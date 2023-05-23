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AİLE 12. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 12. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 12. bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 12. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 12. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 12. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30
AİLE 12. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 12. bölüm tek parça

AİLE 12. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 12. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 12. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 12. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 12. bölüm bilgileri...

AİLE 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 12. BÖLÜM KONUSU

Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır.

İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar.

İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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