Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 33. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

📺Yalı Çapkını 33. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 33. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 33. bölümü 19 Mayıs Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 33. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
📺Yalı Çapkını 33. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 33. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 33. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Sabancıların gelini Hande Erçel diyeceksiniz! Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel aileye girdi! Kayınvalideyle ilk dans...
Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman
F.Bahçe'den yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI 16. BÖLÜM İZLE
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! 19:49
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman 19:12
Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... 19:11
Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! 19:10
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
Daha Eski
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58