Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 32. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

📺Yalı Çapkını 32. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 32. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 32. bölümü 12 Mayıs Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 32. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:30
📺Yalı Çapkını 32. bölüm izle - YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE - Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 32. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 32. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.

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YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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