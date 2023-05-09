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AİLE 10. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 10. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 10. bölümüyle ekrana gelecek. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 10. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 10. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 10. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:00
AİLE 10. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 10. bölüm tek parça

AİLE 10. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 10. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 10. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 10. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 10. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM KONUSU

İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir.

AİLE 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Aslan, ailesini İlyas'tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.

Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.

AİLE 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Aile yemeğinde Leyla'nın boşanma kararını tüm aileye söylemesi üzerine çıkacak tartışma büyük yüzleşmelere sebep olur. Diğer taraftan kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen Cihan ise Aysel'in hamile olduğunu öğrenir.

Oğlunun ölümündeki şüphe oklarını takip eden İlyas, sonunda bir iz bulur. Diğer taraftan ailesi üzerindeki hakimiyeti sarsılan Hülya, Devin'e büyük bir ders verirken; Ati'nin, Ceylan üzerindeki karanlık emellerini öğrenen Aslan ise artık gözünü karartacaktır. Acaba yıllardan beri kaçtığı Yusuf Soykan'ın ruhu şimdi Aslan'ı esir alacak mıdır?

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AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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