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Alparslan Büyük Selçuklu 51. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 51. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 51. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 51. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 51. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:20
Alparslan Büyük Selçuklu 51. BÖLÜM İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 51. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 51. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan önce Kutalmış'ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey'e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan'ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk'e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan'ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu'nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani'nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak. Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk'ün roller ne olacak? Alparslan'ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan'ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol'den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan'a karşı başka emelleri mi var?

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