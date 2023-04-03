📺Bir Küçük Gün Işığı 28. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 28. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 3 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 28. BÖLÜM KONUSU

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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