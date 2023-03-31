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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 12. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 12. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:00
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 31 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin Paşa, Ayas Paşa'nın evinden çıkanları yakalamıştır. Yüzlerini açtığında şok olacağı bir manzara ile karşılaşır. Kemankeş Paşa ve Şahsuvar ise Barbaros'u Ayas Paşa'nın evine göndererek aralarında bir anlaşmazlık çıkmasını ummaktadırlar…

Topları kaçıranın Ayas Paşa olduğunu düşünen Barbaros Hayrettin Reis, Ayas Paşa'dan hesap soracaktır. Kandiyeli, Payitaht'a Barbaros Hayreddin'in yanına gelmek için yola çıkar. Fakat bindiği gemi Andrea Doria'nın gemisidir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. BÖLÜM İZLE

Andrea Doria da Payitaht'a gelip bütün düzeni alt üst etmek için bir plan yapmıştır. Kandiyeli gizlice Payitaht'a, Doria 'nın gemisiyle yol alırken Salih Reis ise Papa'nın oğlu Medici'yi esir almıştır. Barbaros Hayreddin'in kardeşi Seyyare hatun kaçırılmıştır. Kaçıranlar Ayas Paşa'dan bir geminin Payitaht'a aranmadan yanaşması için izin istenmiştir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. BÖLÜM İZLE

Ayas Paşa ise Seyyare hatunu kaçıranlar tarafından istenen bu izin konusunda Barbaros'a açık oynar. Barbaros Hayreddin, iznin verilmesini söyler. Payitaht'a gelecek olanlar ise Andrea Doria ve askerleridir. Barbaros Hayreddin Paşa' nın hedefinde ise hem Seyyare hatunu kurtarmak hem de azab-ı elem toplarının olduğu gemiyi bulmak vardır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. BÖLÜM İZLE

Gemiden inenleri takip edip haini bulmayı ümit eden Barbaros'un yolu Mia De Luna'nın askerleriyle kesişecek… Mia De Luna, Barbaros'un ölüm emrini verebilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 12. BÖLÜM İZLE

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