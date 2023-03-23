Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 71. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

📺Camdaki Kız 71. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 71. yeni bölümü ekrana geliyor. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 71. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 71. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:20
📺Camdaki Kız 71. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle 23 Mart Perşembe

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 23 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 71. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 71. BÖLÜM KONUSU

Muzo; Hayri'nin evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra Hayri'den Nalan'a bunu derhal anlatmasını ister; Hayri de mecburen kabul eder. Emir'in şirkete beklenmedik ziyaretinin sebebi Selen'i de Levent'i de şaşırtır. Sedat, duyduğu pişmanlığı Nalan'dan samimiyetle özür dileyerek gösterir. Nalan ise ilk kez onun için üzülür ama yeni hayatı için de heyecan duymaktadır. Billur ve Nalan Hafize'yi Hayri'nin çalıştığı kebapçıya götürürler ancak Türkan'ın aklına düşen şüphe onu da çocuklarla kebapçıya götürecektir. Sedat ise kendini bile bile ateşe atar.

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