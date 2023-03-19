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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? - 43. bölüm

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesi sürerken adadaki olumsuz hava koşulları yarışmacıları olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Mart Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun sonucu da merak edilirken seyirciler arama motorlarında 'Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. İŞte toplanan Ada Konseyi'nden çıkan karar ve tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 14:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? - 43. bölüm

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Takımların birleşmesine kısa süre kala her dokunulmazlık oyunu büyük önem taşırken Survivor'da bugün kimin eleme adayı olduğu ve dokunulmazlığı aldığı merak ediliyor. 43. bölümünün fragmanıyla seyircileri ekran başına kilitleyecek yeni bölümünün sinyallerini veren Survivor hakkında merak edilenler haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 43. bölümünde dokunulmazlığı kimin kazandığı henüz bilinmiyor. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Adadaki olumsuz hava koşulları yarışmacıları zorlarken Ada Konseyi toplantısının sonucunda duyurulan eleme adayı henüz açıklandı. Yarışmanın 19 Mart 2023 Pazar tarihli 43. yeni bölümü yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

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