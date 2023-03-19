Haberler Dizi Haberleri 📺 GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

📺 GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 16. bölümüyle ekrana çıkacak. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 19 Mart Pazar günü yayınlanacak 16. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 16. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:00
📺 GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 16. bölümü merakla bekleniyor. 19 Mart Pazar günü yayına gelecek olan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 16. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 16. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 16. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin'in kapıya dayanmasıyla birlikte kayıp para meselesi evin ortasına bomba gibi düşer. Parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun bu esnada bambaşka bir gerçekle yüzleşir.

Ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getiren Kıymet çok sevdiği arabasını satıp kaybı karşılamaya karar verir.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada ailenin en küçük üyesi Ayşim umutsuzca doğum gününün hatırlanmasını beklemektedir.

Aleyna ve Feyyaz'ın sözü için bir araya gelen aile, Altan ve Atakan'dan son anda gelen yıldırım nikahı haberiyle yeniden hareketlenecektir.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…
Galatasaray’ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo çapkınlık avına başladı! Burcu Özberk, Rabia Yaman...
G.Saray'da büyük kenetlenme! Konyaspor maçı sonrası...
Aslan'dan sürpriz sol bek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı 57. yeni bölüm izle!
Gönül Dağı 89. bölüm FULL İZLE
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (18 Mart)
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Attığı goller ders olarak gösterilmeli" "Attığı goller ders olarak gösterilmeli" 07:24
Sakarya’da dev ekran Sakarya’da dev ekran 01:15
Sıklet farkıyla Sıklet farkıyla 01:13
Erzurum’dan moral Erzurum’dan moral 01:13
İlk kupa hentboldan İlk kupa hentboldan 01:12
Hakeme saldırı Hakeme saldırı 01:12
Daha Eski
"Doğru bulmuyorum" "Doğru bulmuyorum" 01:11
Manisa FK umutlu Manisa FK umutlu 01:11
Derbi Kanarya’nın Derbi Kanarya’nın 01:11
Algı dizaynı! Algı dizaynı! 01:10
Altınordu çok mutlu Altınordu çok mutlu 01:09
Atletico sahasında rahat kazandı Atletico sahasında rahat kazandı 00:58