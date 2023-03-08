📺O Kız 23. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 8 Mart Çarşamba günü ekranlara geliyor. Dizinin 23. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 23. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 23. BÖLÜM İZLE

O KIZ 23. BÖLÜM KONUSU

Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez. Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez.

O KIZ DİZİ OYUNCULARI

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 23. BÖLÜM İZLE