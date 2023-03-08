Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 23. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 23. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 23. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İnternette sıkça, "O Kız 23. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 23. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 23. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:40
📺O Kız 23. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 8 Mart Çarşamba günü ekranlara geliyor. Dizinin 23. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 23. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 23. BÖLÜM KONUSU

Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez. Melek de Kadir de yıllar sonra yeniden çiftlikte olmaktan ağır etkilenir. Melek ve Sinan gözlerden uzak bir köşede çiftlikle ilgili büyük bir gerilim yaşarken, eski günlere dalıp gitmiş olan Kadir ise Zeynep'i sarsan şiddetli bir duygu patlaması yaşar. Zeynep babasının o çiftlikte büyüdüğünü böylece öğrenir ama onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenemez.

O KIZ DİZİ OYUNCULARI

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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