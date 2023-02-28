Haberler Dizi Haberleri 📺Bir Küçük Gün Işığı 23. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

📺Bir Küçük Gün Işığı 23. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 27 Şubat Pazartesi akşamı 23. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak mı? İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm hakkındaki detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 07:30
📺Bir Küçük Gün Işığı 23. Bölüm yayınlanacak mı? - ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 23. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 23. BÖLÜM KONUSU

"Güneş'in Gözyaşları"

Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler. Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar. Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur. Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye… Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir. Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! Lionel Messi geceye damga vurdu: Cristiano Ronaldo 2007'den sonra ilk kez...
Bahar Şahin'e yakın takip! Doğukan Toköz'ün takım arkadaşı beğeni yağmuruna tuttu!
Kanarya'dan 10 numara hamlesi!
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Bir Küçük Gün Işığı 23. BÖLÜM FULL İZLE (27 ŞUBAT)
📺ÖMER 6. BÖLÜM FULL İZLE (27 ŞUBAT)
Altında son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Şubat)
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti 00:58
Daha Eski
Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... 00:58
G.Saray'a Real Madrid engeli! G.Saray'a Real Madrid engeli! 00:58
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 00:58
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... 00:58
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... 00:58
"Siyasi tartışmaların parçası değiliz" "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" 00:58