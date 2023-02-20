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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, arama motorlarında sık sık araştırılıyor. 20 Şubat Pazartesi günü yayınlanması beklenen dizi hakkında Alparslan: Büyük Selçuklu izle, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman? ifadeleriyle sorgulama yapılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu yayınlanacak mı?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:50
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizinin 20 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından TRT1'de yapılacak özel canlı yayın sebebiyle 20 Şubat Pazartesi günü yayınlanmayacak.

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