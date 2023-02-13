ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI? | TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizinin 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından TRT1'de yapılacak özel canlı yayın sebebiyle 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanmayacak.