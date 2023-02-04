Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 78. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Kardeşlerim 78. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 78. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 78. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 78. ve 4 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 08:04
📺Kardeşlerim 78. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Şubat Cumartesi ekranlara gelen 78. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 78. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM KONUSU

Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir.

Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.

👉KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM İZLE

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Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

OYUNCULAR

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

👉KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM İZLE

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