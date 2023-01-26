Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 66. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Camdaki Kız 66. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 66. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 26 Ocak Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 66. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:30
📺Camdaki Kız 66. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 26 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 66. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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👉CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM KONUSU

Nalan'ın kafası Hayri ile yaşadıklarından dolayı çok karışıktır. Feride'nin yokluğunun üzerine olanlar ona ağır gelmektedir.

Sedat ise Nalan'ın her adımını takip etmekte kararlıdır.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM İZLE

Muzo; Hayri ile Nalan hakkında bir konuşma daha yapmak üzere onun evine gider ancak Hayri'nin Muzo'nun uyarılarına uymaya niyeti yoktur.

Selen'in Emir'le aynı mekanda olduğunu öğrenen Gülcihan bu duruma müdahale eder ancak Emir'den Selen'le ilgili beklemediği bir itiraf duyar.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM İZLE

Metin ise Nalan'a ulaşmak için bir yol daha dener.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM İZLE

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