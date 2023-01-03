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YÜREK ÇIKMAZI 9. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 9. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 9. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 13:30
YÜREK ÇIKMAZI 9. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 9. bölümüyle 3 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 9. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 9. BÖLÜM KONUSU

Halil'in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil'den uzak durma kararı alır. Bunun için de Cennet'in davasına Caner'i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil'i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır.

Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır. Zeynep'e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır.

Yürek Çıkmazı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Feride'nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar. Öte yandan Yılmaz'ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner.

Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır. Bu delil Halil'e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir. Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Yürek Çıkmazı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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