Haberler Dizi Haberleri BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Ocak atv Güzel Günler yeni bölüm ne zaman?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Ocak atv Güzel Günler yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle pazartesi günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm neden yok? Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Ocak atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:42
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Ocak atv Güzel Günler yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, Özgür Evren Heptürk'ün kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Küçük Gün Işığı, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayınalanan dizi, 2 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, günü mü değişti? 2 Ocak atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi, atv ekranlarındaki yayın hayatına Pazartesi günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 2 Ocak gününe denk geldiği için yılbaşı tatilinden dolayı atv ekranlarında 'Jumanji: Yeni Seviye' yer aldı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü ise, 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de, yine atv ekranlarında yayınlanacak.

2 OCAK atv BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarında her Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı, Pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 18. ve yeni bölümü, önümüzdeki pazartesi günü, yani 9 Ocak Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

  • Seray Kaya
  • Berk Oktay
  • Tuğçe Açıkgöz
  • Esra Dermancıoğlu
  • Şeyda Korkmaz
  • Azra Aksu
  • Güneş Hayat
  • İdeal Beran Kotan
  • Gizem Ünsal

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