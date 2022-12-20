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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 14. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Aralık Salı akşamı 14. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 14. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 14. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 01:00
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 14. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 14. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 20 Aralık Salı günü yayınlanan 14. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM KONUSU

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir.

Jean Luc iddialarını kanıtlayabilecek mi? Firuze üzerinde oluşan kuşkuların farkına varacak mı? Tatavlalı, Cezayir'i tuzağına düşürebilecek mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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