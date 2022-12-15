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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 22. bölümde de devam ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8 Aralık Perşembe 22. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 15 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 22. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 22. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM KONUSU

Aynı pijamaları giyen Sadi ve Songül'ün renkli ve romantik anlarının ekrana geldiği sahnede Sadi, Songül için hazırladığı kahvaltıyı yatağa getirerek sürpriz yapıyor.

Songül'ün çıkardığı yüzüğü Feraye'yi geri getiren Sadi, yeniden Songül'ün yüzünü güldürüyor.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM İZLE

Kıvanç'ın Derya'ya hesap sorduğu olayda ikili arasındaki ilişkinin gidişatı merak konusu olurken, Mert'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanması herkesi şoke ediyor.

Yaver ve Meltem'in karşılaşması dikkat çekerken aksiyon sahneleri yeni bölüme olan heyecanı giderek yükseltiyor.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM İZLE

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