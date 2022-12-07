📺Kuruluş Osman 107. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 107. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 107. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 107. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 107. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

İSMİHAN SULTAN'IN OSMAN BEY'E CEHENNEMİ YAŞATMA PLANI!

Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır? İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?

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BALA HATUN BASKINDAN NASIL KURTULDU?

Bala Hatun, Bacıları ve Alp'leri, Olof ile Frigg'in karargah baskınıyla zor durumda kalmıştır. Bala Hatun, Olof ve Frigg'in saldırısından nasıl kurtulmuştur? Osman Bey'in Bala Hatun'a tepkisi nasıl olacaktır?

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İSMİHAN SULTAN KONUR ALP'İ YANINA MI ÇEKİYOR?

Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir. Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?

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AKTEMUR ÜZERİNDEN OSMAN BEY'E KURULAN TUZAK

Bunca olanlar içerisinde bir de Aktemur'un kaçırılması konağı sarsmıştır. Osman Bey Aktemur'u bulabilecek midir? Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? İsmihan Sultan, Osman Bey Aktemur'un ardına düşmüşken onu ummadığı yerden vurmayı planlamaktadır. Planı işe yarayacak mıdır? Osman Bey'in karşı hamlesi ne olacaktır?

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İSMİHAN SULTAN'LA KÖPRÜLERİ ATAN OSMAN BEY'İN HAMLESİ NE OLACAK?

Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir. İsmihan Sultan, Osman Bey'le arası açılan Konur Alp'i de yanına çekmek için hamle yapar. Amacı Osman Bey'i yalnızlaştırıp bir fermanla beyliğini ve mülklerini almaktır. Osman Bey içerisine girdiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? İsmihan Sultan'a "Daha hiçbir şey görmediniz" diyerek rest çeken Osman Bey'in planı nedir? İsmihan Sultan'a nasıl karşılık verecektir? Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedecek midir?

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OSMAN BEY, TURGUT BEY'DEN İNEGÖL'Ü GERİ ALACAK MI?

Osman Bey artık gemileri yakmıştır. Turgut Bey'in karşısına çıkar ve İnegöl'ü ondan alacağını söyler. İkisinin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey Turgut Bey'den hem İnegöl'ü hem de canını alacak mıdır?

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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