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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 10. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 6 Aralık Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 10. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 10. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:00
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 10. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 10. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın boşanma kararı Macide'nin aklını ve kalbini karıştırır.

Kazım Macide'ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım'a olan aşkını hem kendine hem de Kazım'a itiraf eder.

Fakat Nini'nin planı Macide'yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

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