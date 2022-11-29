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📺Yürek Çıkmazı 5. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 5. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 5. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 02:00
📺Yürek Çıkmazı 5. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 5. bölümüyle 29 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü seyirciler merakla bekliyordu. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 5. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM KONUSU

Halil'i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen'i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner'i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür.

Ancak asıl büyük sır, Cennet'in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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