Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 69. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

📺Kardeşlerim 69. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından yeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 69. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 69. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:31
📺Kardeşlerim 69. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 69. bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 26 Kasım Cumartesi ekranlara gelen 69. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 69. bölüm bilgileri...

🔥 BOMBA TRANSFER İDDİASI! "G.SARAY BİLGİ İSTEDİ" 🔥

💥 ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI YÖNETİM ALIYOR! 💥

👉 BURUK LİSTEYİ VERDİ! TRANSFER... 👈

KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM KONUSU

Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM İZLE

Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM İZLE

Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM İZLE

Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Melis İşiten kazadan yaralı kurtulmuştu! Melis İşiten kızı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi!
Arjantin 3 puanla tanıştı! (Arjantin 2-0 Meksika MAÇ SONUCU ÖZET)
Danimarka'yı deviren Fransa son 16'da!
Transferde Toure kapışması! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef eleme adayı kim oldu?
Kardeşlerim son bölüm izle ( 69. yeni bölüm)
26 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çalışanlara 1000 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek?
Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına çalışmalarına devam etti Fırtına çalışmalarına devam etti 21:26
G.Saray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı G.Saray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı 21:23
Çaykur Rizespor'dan 3 gollü galibiyet Çaykur Rizespor'dan 3 gollü galibiyet 21:00
Pınar Karşıyaka evinde farklı kazandı! Pınar Karşıyaka evinde farklı kazandı! 20:40
Gaziantep Basketbol'dan pivot transferi Gaziantep Basketbol'dan pivot transferi 19:53
Kartal çalışmalarını sürdürüyor Kartal çalışmalarını sürdürüyor 19:29
Daha Eski
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü 19:25
Boluspor evinde tek golle güldü! Boluspor evinde tek golle güldü! 18:27
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 18:21
Transferde Toure kapışması! Galatasaray... Transferde Toure kapışması! Galatasaray... 18:17
Fenerbahçe Opet deplasmanda yenildi Fenerbahçe Opet deplasmanda yenildi 17:38
Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek! Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek! 12:27