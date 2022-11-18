Haberler Dizi Haberleri 📺 Yalnız Kurt 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

📺 Yalnız Kurt 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 26. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 26. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 26. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:30
📺 Yalnız Kurt 26. BÖLÜM FULL İZLE | Yalnız Kurt ATV son bölüm

Yalnız Kurt 26. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 26. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 26. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.

Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur. Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar. Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!

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👉YALNIZ KURT 26. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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