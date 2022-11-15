POLAT ALEMDAR TARİH VERDİ: Kurtlar Vadisi geri dönüyor! | Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak?

Bir döneme damga vuran ve final bölümünün ardından konuşulmaya uzun süre devam eden Kurtlar Vadisi, hayranlarına büyük bir sürprizle geri dönüyor. Polat Alemdar'ı canlandıran başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, katıldığı bir programda dizinin yeni bölümleri için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

TRT Müzik'te yayınlanan Mazhar Alanson İle programına konuk olan Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, hayranlarına büyük bir müjde verdi. Programda Mazhar Alanson'un Kurtlar Vadisi hakkındaki sorusu üzerine Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara döneceğini bildiren ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." dedi. Dizinin yeniden ekranlarda istendiğinin altını çizden Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." şeklinde konuştu

4 sezondan ve 97 bölümden oluşan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başladı. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.

KURTLAR VADİSİ ÖZETİ

Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterildi ve ameliyatla yeni bir yüze kavuştu. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verildi. Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterildi ve mafya alemine girdi. Kurtlar Konseyi'nde Testere Necmi'nin hiyerarşisinde olan ve konsey adına çeşitli suikastlar gerçekleştiren Süleyman Çakır, bir gün Duran Emmi'yi ziyaret etmek için onun, Salacak'daki kahvesine gitti. Burada Polat'la da tanışan Çakır, Duran Emmi ile beraber kahveden çıkarken rakibi Şevkonun saldırısına uğradı. Ama saldırıyı fark eden Polat, son anda hem Çakır'ı hem de Emmi'yi yere yatırarak hayatlarını kurtardı. Böylece Çakır ve Polat can dostu oldular ve birçok başarılı işe imza attılar.

Polat'ın bu başarıları Kurtlar Konseyi'nin dikkatini çekti ve başta Mehmet Karahanlı olmak üzere Laz Ziya, Kılıç, Testere Necmi gibi konseyin üyeleriyle tanışan Polat, zamanla Çakır gibi konseye hizmet eder oldu. Sonraları yükselerek konseyin baronu oldu. Tabi böyle yükselirken Pala ve ekibi, Kirve, Rus Konseyi ve birçok zararlı grubu da yok ettiği gibi Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Seyfo Dayı, Elif Eylül ve birçok sevdiğini de kaybetti.

2005 yılında Kurtlar Konseyi, iç çekişmeler ve birçok nedenle çöktü ve son üyesi Laz Ziya'nın vefatıyla dağıldı. Böylece Kurtlar Vadisi Operasyonu başarıya ulaşmış oldu. Konseyin çöküşünden sonra Polat, konseyin bağlı olduğu Tapınakçılar'ın Dünya Baronu Amon ile görüşmek üzere Los Angeles şehrine gitti. Amon, kendisine birlik olmayı ve Mehmet Karahanlı'nın bizzat yazdığı, konseyin Türkiye aleyhine faaliyetlerinin ve konseyin bağlı olduğu yerlerin kayıtlı olduğu kripteks adındaki şifreli kutudaki belgeleri istedi. Ama Polat, bunları kabul etmeyerek Amon'la bir anlaşma yaptı ve Türkiye'ye döndü.

Tapınakçılar'ın devam eden zararlı faaliyetleri ve Abdülhey'in ölümü, anlaşmanın Amon tarafından bozulmasına ve Polat'ın Kripteks'deki belgeleri dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 9. sezonunda kamuoyuna açıklamasına sebebiyet verip Piramit operasyonunun başlamasını sağlayacaktır.