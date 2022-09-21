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O Kız'ın oyuncuları kim? O Kız konusu ne, nerede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla herkesi ekran başına kilitleyen O Kız hakkında arama motorlarında "O Kız'ın oyuncuları kim?", "O Kız konusu ne?", "O Kız dizisi nerede çekiliyor?" soruları araştırılıyor. İşte O Kız oyuncu kadrosu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 01:30
O Kız'ın oyuncuları kim? O Kız konusu ne, nerede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi, Erkan Petekkaya'nın başrolüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken ilk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerine çeken O Kız ile ilgili arama motorlarında araştırmalar başladı. Seyirciler dizi hakkında O Kız dizisi oyuncu kadrosu, O Kız konusu ne, oyuncuları kim, O Kız dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabını araştırırken biz de tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

O KIZ DİZİSİ KONUSU NE?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Erkan Petekkaya (KADİR) 👇

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onların ki.. içinde bir babanın olmadığı.

Sezin Akbaşoğulları (SİTARE) 👇

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi. Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk 'projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği 'eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.

Cengiz Orhonlu (OZAN) 👇

20'lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare'den önceki Ozan, Sitare'den sonraki Ozan. Sitare'den önceki Ozan, Adıyaman'ın küçük bir ilçesinde sıradan bir çiftçi ailesinin dört çocuğundan biri olarak doğmuş. Ajanslar sayesinde figüran olarak katıldığı kısacık bir reklam filminde ajansın güzel patroniçesi Sitare'nin dikkatini çekmesiyle Ozan'ın hayatındaki ikinci bölüm başlamış.

Dilin Döğer (ZEYNEP) 👇

20'li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan 'babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakarlık mıdır.. bunu bilmiyor işte. sorgulamıyor da. Kalbi, bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de… haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

O KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

O Kız dizisi İstanbul'da çekiliyor. İlk bölümleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen O Kız dizisinin gelecek bölümlerde farklı semtlerde de çekimlerinin olması bekleniyor.

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