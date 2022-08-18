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YAKIN TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE? | Yakın Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Lodewijk Crijins'in oturduğu polisiye ve gerilim filmi, vizyona girmesinin ardından ilk kez televizyon ekranlarında verilmesiyle seyircileri tarafından merak konusu haline geldi. Trafikte seyreden bir adamın yaşadığı kötü tesadüfle başına gelenleri anlatan film hakkında Yakın Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:13
YAKIN TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE? | Yakın Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi?

Lodewijk Crijins imzalı 2019 yapımı Yakın Takip filmi, sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Normal bir yaşam sürerken trafikte karşılaştığı psikopat bir adamın hedefi haline gelen Hans'ı anlatan film hakkında Yakın Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi? soruları merak ediliyor.

YAKIN TAKİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genel olarak agresif bir adam olan Hans, ailesi ile birlikte yolculuk etmektedir. Yolda başka bir sürücü olan Ed ile kavga eder. Ed, Hans'tan özür dilemesini istese de sinirlenen Hans özür dilemeden yola devam eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ed, psikopat bir katildir ve peşlerine düşecektir.

YAKIN TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jeroen Spitzenberger,Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek

YAKIN TAKİP FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2019 olan aksiyon gerilim filmi, ilk kez televizyonda gösterime giriyor.

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