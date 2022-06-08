Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 97. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 8 Haziran Çarşamba

📺Kuruluş Osman 97. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 8 Haziran Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 97. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 96. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 96. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 97. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
📺Kuruluş Osman 97. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 8 Haziran Çarşamba

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 97. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 97. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 97. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 8 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak 97. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 97. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 97. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY CEBE'Yİ ELE GEÇİRDİ

Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur. Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?

BARKIN'IN FOYASI ORTAYA ÇIKIYOR

Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?

OSMAN BEY ÇOBANOĞLU ALİ BEYİ MAHÇUP EDİYOR

Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

OSMAN BEY YENİŞEHİR'İN KAPISINDA

Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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