Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 65. bölümüyle ekranlara gelecek. Gönül Dağı 64. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Gönül Dağı 65. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:30
📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 65. bölümde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM KONUSU

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı... Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı… Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi... İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen... Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi... Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları... Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağı'ndan bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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