📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 12. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 12. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır.

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin'in yanında yer alır.

Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer'in Türkan'ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan'ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM İZLE