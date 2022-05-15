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📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 10. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 10. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 15 Mayıs Pazar günü yayınlanan 10. bölümünde neler yaşanacak? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:30
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 10. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 10. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 15 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen olan 10. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Adı Sevgi'ın 10. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 10. BÖLÜM KONUSU

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar. Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır. Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…

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👉 ADI SEVGİ 10. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 10. BÖLÜM İZLE

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 10. BÖLÜM İZLE

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