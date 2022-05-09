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📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim 5. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Hakim 5. bölüm full izle, Hakim izle, Hakim 5. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Hakim 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:30
📺 Hakim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim 5. bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Hakim izleyicileri, dizisinin 9 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 5. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Hakim'ın 5. bölüm bilgileri...

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Hakim 5. BÖLÜM KONUSU

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

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👉 HAKİM 5. BÖLÜM İZLE

Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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👉 HAKİM 5. BÖLÜM İZLE

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