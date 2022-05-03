Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı dizisinin 69. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 yayın akışında Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Masumlar Apartmanı 69. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak, Masumlar Apartmanı 69. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte son dönemde final yapacağı haberleriyle gündeme gelen Masumlar Apartmanı dizisine dair detaylar...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, 69. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü televizyon ekranlarında yayınlanmayacak, dizinin tekrarı izleyicilerle buluşacak.

Salı günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Masumlar Apartmanı 69. yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.