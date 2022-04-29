Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu İZLE 19. bölüm (STAR TV)

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👉KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 29 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 19. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 19. ve son bölümü...

KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.

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👉KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜM İZLE

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜM İZLE