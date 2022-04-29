Haberler Dizi Haberleri 📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 4. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 4. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 4. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 3. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 4. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 4. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 14:02
📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 4. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 29 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 4. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 4. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kasaba Doktoru 4. BÖLÜM KONUSU

Hakan bir yandan hastaneyle uğraşırken, bir yandan da Erol Gümüşok'un ameliyatı için plan yapmaktadır. Ömer yıllardır aradığı Kemal Demir'in, yıldızının hiç barışmadığı Hakan Hoca olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar. İyi bir cerrah olmak için iyi bir hocanın yanında yetişmesi gerektiğini çok iyi bilen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi'nden gelen teklifi reddeder. Herkes Leyla'nın hizmetli olmayı kabul etmeyeceğini, hastaneden ayrılacağını düşünürken, Leyla hizmetli olarak çalışmaya başlar. Ömer'i ise girdiği bir ameliyatta büyük bir sürpriz beklemektedir. Ömer'i bekleyen kötü sürprizler sadece işiyle sınırlı kalmayacak, Leyla'ya olan aşkının önüne de beklemediği bir engel çıkaracaktır. Erol'un tüm uyarılarına rağmen Yalçın'ın Hakan'ı rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur. Yalçın planlarını devreye sokmaya başladığında bu kez karşısında eskisinden daha güçlü ve kararlı bir Hakan bulacaktır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 4. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 4. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

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