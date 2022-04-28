Haberler Dizi Haberleri 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full izle

📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full izle

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 29. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 28. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 29. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:00
📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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BARBAROSLAR 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

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