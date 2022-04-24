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📺Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 30. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 30. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 29. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 30. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 30. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 01:00
📺Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 30. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 30. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı'nın 30. bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisinin 24 Nisan Pazar 30. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 30. BÖLÜM KONUSU

Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz. Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder.

Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler...

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