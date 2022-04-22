Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu İZLE 18. bölüm (STAR TV)

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👉KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 22 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 18. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 18. ve son bölümü...

KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştur. Asiye'yi büyük bir yüzleşme beklemektedir. Cemal ise hayal ettiği yeni hayat için adımlar atarken, çocuklarıyla kaybettiği zamanları telafi etme isteğiyle yanıp tutuşmaktadır. Fakat Uğur, babası saydığı Mahir ve yıllar sonra öğrendiği Cemal arasında darmadağın olmuştur. Tüm bunlar yaşanırken Necmi ise aile için patlamaya hazır bombaya dönüşür…

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👉KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜM İZLE

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 18. BÖLÜM İZLE