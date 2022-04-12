Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş 8. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Üç Kız Kardeş 8. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 8. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 12 Nisan Salı günü yayınlanan 8. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 8. bölümü ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 11:38
📺Üç Kız Kardeş 8. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 12 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM KONUSU

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler. Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur. Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir. Öte yandan Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçer…

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Nesrin, Türkan'ın Somer'le ayrılığına Rüçhan'la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih'in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin'le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Rüçhan, Türkan'a yaptığı baskıyla Somer'den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine'nin Somer'i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir. Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine'yi Somer'e karşı daha çok doldurur.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

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Derya, Hakan'a olan hayranlığını gizleyemiyor

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

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