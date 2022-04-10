📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - Teşkilat 42. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 10 Nisan Pazar günü ekranlara geldi ve Teşkilat 42. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

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📺TEŞKİLAT 42. BÖLÜM KONUSU

Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer.

Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.

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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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